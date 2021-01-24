В ЗАГСе рассказали, сколько человек умерло в Новосибирской области в декабре 2020 года

Количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в этот месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали, сколько человек скончалось в регионе за декабрь 2020 года. Количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в этот месяц.

— В Новосибирской области за декабрь 2020 года скончалось 4440 человек. При этом родились за первый зимний месяц 2543 ребенка, — сообщили в Управлении по делам ЗАГС. — В ноябре того же года умерло 5150 человек, а родилось 2336 младенцев.

Напомним, областной оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщал в своей статистике, что в регионе с марта от ковида скончалось 1 165 человек. Сегодня, 24 января, стало известно о десяти умерших за минувшие сутки людях.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что за декабрь 2020 года в Новосибирской области 163 человека решили сменить имя. За ноябрь того же года эта цифра была на порядок меньше: в последний осенний месяц имя сменили 130 сибиряков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 10 человек: самому молодому было 36 лет

Об этом сообщил региональный оперштаб (подробнее).

В ЗАГСе рассказали, сколько новосибирцев успели сменить имя в декабре 2020 года

Таких людей оказалось больше сотни (подробнее).