Птичка, жги: попугай рассмешил соцсети своим танцем

Маруся отожгла не по детски. Фото: скриншот из видео.

Попугай Маруся станцевала забавный танец под песню популярного репера Моргенштерна. Видео появилось в социальных сетях и получило много положительных комментариев.

— Марусе скоро будет три года. Я ее специально танцевать не учил. Просто включал ей песню из кинофильма «Красная шапочка» — «Если долго по дорожке». Ей очень нравится припев, под него больше всего начинала качать головой и распускать перышки, — рассказал КП-Новосибирск Константин, хозяин Маруси.

В этот раз птичка решила попробовать потанцевать под другую песню. На кадрах видно, что Маруся качает головой в бит и крутится вокруг себя.

— Она очень любит танцевать на полу возле духовки. Там видно ее отражение, возможно , из-за этого. Любуется на себя, — уточняет сибиряк.

Пользователей социальных сетей восхитил танец и они написали много комментариев:

— Давай, отжигай!

— Какой он классный!

— Браво! А можно еще?

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