В Новосибирске девочка проткнула глаз циркулем на уроке ОБЖ

Ребенка сразу же отвезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП случилось в одной из новосибирских школ. Семиклассница проткнула глаз острым предметом. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Девочка была на уроке ОБЖ ,и ей в глаз попал острый предмет. Он отскочил от циркуля, — объясняет источник.

Ребенка тут же доставили в больницу и оказали первую помощь.

Напомним, что дети травмируются не только в школе, но и вне ее стен. Недавно 11-летний мальчик получил травмы при катании на плюшек. Он катался вне положенном месте и «улетел» в пойму реки Обь.

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