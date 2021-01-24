В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 10 человек: самому молодому было 36 лет

К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске еще 10 человек умерли от COVID-19. Такие данные передает на 24 января оперштаб.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 66 лет, 71 год, 73 года, 73 года, 77 лет, 80 лет, 83 года, 92 года и женщина в возрасте 73 года. С начала пандемии коронавируса с Новосибирске умерло 1 165 человек, — показывает цифры оперштаб Новосибирской области.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 18 пациентов.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 565 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, что в регионе действует масочный режим. Его продлили до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорте, торговых центрах, магазинах, метро.

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