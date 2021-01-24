«Я просто в шоке»: после ламинирования ресниц у сибирячки опух глаз — она его с трудом смогла открыть

Отек начал понемногу спадать. Фото: flamp.ru

Сибирячка уже несколько дней не может открыть глаз после процедуры красоты — ламинирования ресниц. Об этом она написала на Flamp.

— Процедура длилась всего 30 минут, что меня очень поразило. Поехав домой, я поняла, что мне что-то мешает на правом глазу, достав свое зеркало, увидела в своих ресницах засохший кусок материала! Дома я кое-как вытащила его из своих ресниц.. Ближе к вечеру мой ,уже левый глаз начал опухать, а утром он едва открывался, — описывает девушка свой неудачный опыт.

По словам сибирячки, она первый раз посетила салон, в котором оказали некачественную услугу. Теперь сибирячке неловко появляться на людях.

— Отек немного спал. У меня сейчас идет подготовка к предзащите диплома и много видеоконференций с преподавателями. И вот я такая «красивая» сижу перед ними, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, пострадавшая.

Как говорит девушка, она уже сходила в больницу и теперь восстанавливает глаз. Писать заявление в полицию на горе-мастера она не собирается.

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