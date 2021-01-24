«Властелин колец», «Гражданин Галактики» и «Охота на Снарка»: что еще выпустил самиздат в Новосибирске

На фестивале собралось много народу. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

40 лет назад в Новосибирске процветал самиздат. Всю информацию об этом собрали «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

— Одним из идейных отцов-основателей альтернативной культурной коммуникации стал новосибирский математик Абрам Фет — эрудит, интеллектуал, человек широких взглядов и внутренних горизонтов. Он славы не стяжал, поэтому работал под псевдонимом «А. И. Федоров». Одной из жемчужин самиздата стала повесть-притча «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, которую запустил в читательский поток именно Федоров-Фет, — сообщает издание.

Совсем скоро сибиряки перевели на русский язык поэму Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», фантастику Роберта Хайнлайна «Гражданин Галактики» и трилогию Толкиена «Властелин колец».

На сегодняшний день самиздат существует наравне с остальными изданиями. В конце 2020 года литератор Андрей Жданов провел фестиваль самиздата «Обложки». Ему удалось собрать на одной площадке независимых авторов и издателей.

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