Погода в Новосибирске на 24 января 2021 года: в регион придут аномальные морозы

Столбики термометров опустятся до -40 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 24 января 2021 года обещает быть холодной. В регион снова придут аномальные морозы. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— В первой половине дня ожидается преимущественно без осадков. Ожидается северный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха будет -25, -27 градусов, с небольшим понижением в течение дня, — обещают синоптики Западно-Сибирского УГМС, — Ночь ожидается похолодание до -40 градусов.

В Новосибирской области столбики термометров опустятся до -30 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Подобный прогноз дает и сервис «Яндекс. Погода». Днем температура воздуха составит -26 градусов, а к вечеру резко понизится.. Напомним, что ближе к выходным синоптики обещали похолодание до -40 градусов.

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