Новосибирского детского омбудсмена возмутили дети на несанкционированном митинге

В субботу, 23 ноября, в Новосибирске прошел несанкционированный митинг. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 23 ноября, в Новосибирске прошел несанкционированный митинг. На нем в центре города собралось много людей — среди них были и несовершеннолетние. Этот факт возмутил Надежду Николаевну Болтенко — уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Об этом она написала в своих соцсетях.

— Выводить детей на улицы для участия в несанкционированных митингах противозаконно и недопустимо. Это достойно всяческого осуждения. К сожалению, в силу своего возраста, дети этого не понимают. Но у них есть родители, которые могут разъяснить бессмысленность и ошибочность участия в подобных делах. Постоянно говорю и повторю снова: семья — это главное, что есть в воспитании ребенка. Поэтому сегодня благодарю всех мам и пап, бабушек и дедушек, которые провели этот выходной день вместе с детьми и уберегли их от возможной беды, — написала Надежда Болтенко в своем инстаграме.

Уполномоченный по правам ребенка также поблагодарила силовиков, которые, по словам Надежды Болтенко, были особенно вежливы в отношении пришедших на массовые акции несовершеннолетних.

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