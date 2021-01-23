Пожар в Новосибирске на улице Костонаева 23 января 2021 года: горели частные дома

Пожар в Новосибирске на улице Костонаева 23 января 2021 года случился вечером. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар в Новосибирске на улице Костонаева 23 января 2021 года случился вечером. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже кадры попали в сеть. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

— Около восьми часов вечера пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в жилых домах в Калининском районе Новосибирска. По прибытию к месту вызова было установлено, что открытым огнем горит один частный дом и дом на двоих хозяев. Загореться успела также крыша соседнего дома и надворные постройки. Огонь мог перекинуться на соседние дома, поскольку противопожарный разрыв отсутствовал, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО

Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Одну из женщин с ожогами отвезли в больницу. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось примерно в девять вечера. На месте работали силы по второму рангу. Площадь пожара составила 280 квадратных метров.

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