«Кто-то сообщил о минировании»: в Новосибирске из торгового центра «Мега» эвакуировали людей

Сибиряки также засняли все на видео и фото. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега» в Кировском районе. Об этом написали очевидцы произошедшего в соцсетях. Сибиряки также засняли все на видео и фото.

— Из ТЦ «Мега» прошла эвакуация посетителей и персонала. По информации от подписчиков, неизвестный сообщил о, якобы, минировании здания, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте, где были опубликованы фото и видео с места событий.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что к их ведомству происходящее не имеет никакого отношения. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирсктакже сообщили, что не имеют какой-либо информации о данном инциденте. В администрации ТЦ «Мега» корреспонденту подтвердили факт эвакуации и сообщили, что пока что причина произошедшего не установлена.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru