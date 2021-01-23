Депутата горсовета Сергея Бойко арестовали на 28 суток за призыв к несанкционированному митингу в Новосибирске

Новосибирского депутата горсовета Сергея Бойко суд арестовал на 28 суток. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирского депутата горсовета Сергея Бойко суд арестовал на 28 суток. Об этом стало известно сегодня, 23 января. Вчера его задержали за призыв к участию в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Сергей Бойко был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — сообщили в пресс-службе суда.

Депутата арестовали на 28 суток. Пока что, постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске задержали также автора поста в соцсетях, который призывал выйти на улицы на несанкционированную акцию, которая состоялась в городе 23 января. Им оказался 20-летний парень, в ближайшее время его ждет суд.

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