Пожар на улице Серафимовича в Новосибирске 23 января 2021 года удалось потушить

Пожар на улице Серафимовича в Новосибирске 23 января 2021 года потушили. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар на улице Серафимовича в Новосибирске 23 января 2021 года потушили. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты МЧС.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали на СТО на улице Серафимовича, где произошло возгорание, в 17:01. На момент прибытия было установлено, что внутри одноэтажного здания есть открытое горение. Приблизительная площадь пожара — 120 квадратных метров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Локализовать возгорание удалось в 17:25, в 17:31 было ликвидировано открытое горение. Как рассказали владельцы комплекса, вероятнее всего, перед началом пожара произошла разгерметизация газового оборудования с последующим хлопком газовоздушной смеси. Причины пожара будут устанавливать дознаватели МЧС.

В причинах произошедшего будут разбираться специалисты МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО

Как пояснила старший помощник руководителя Су СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в результате пожара пострадало два человека, с ожогами их доставили в больницу. На место происшествия выехал следователь СКР, по данному факту сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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