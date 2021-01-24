Под Новосибирском мужчина поджег спящую жену из ревности, а она его простила и просила не арестовывать

Жена испугалась ареста мужа потому, что не справилась бы с хозяйством. Фото: Андрей Копалов // соцсети

Сибиряк пойдет под суд за поджог жены во время запоя. Страшная история произошла 14 августа 2020 года в селе Маюрово Сузунского района. Согласно материалам дела, 42-летний пьяный скотник перед нападением приревновал супругу, потому и напал на нее.

— Подозреваемый взял двухлитровую бутылку с бензином, облил спящую жену и поджег. Испугавшись, принялся тушить пламя и вызвал «Скорую помощь». Врачи диагностировали 18% ожогов тела — у 38-летней женщины обожжены руки, ноги, туловище, — сообщил «КП-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Женщина пролежала в ожоговом центре четыре месяца, а затем вернулась домой. В полиции возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом. Подозреваемый признал вину, следователи ходатайствовали об аресте.

— Жена его простила и просила не назначать арест в СИЗО. Якобы муж — единственный кормилец семьи, она в одиночку не сможет держать хозяйство. В семье есть дочь — подросток, — продолжают правоохранители.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

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