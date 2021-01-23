Пожар на улице Серафимовича в Новосибирске 23 января 2021 года: горит автокомплекс

По словам сибиряков, в ЧП пострадали люди. Фото: "АСТ-54"

Пожар на улице Серафимовича в Новосибирске 23 января 2021 года успели заснять на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. По словам сибиряков, в ЧП пострадали люди.

— На улице Серафимовича, 30 к1, открытым огнем горит здание, в котором расположены несколько фирм, оказывающих автоуслуги, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео. — Перед возгоранием произошел взрыв газа. У пострадавшего, по словам читателя, серьезные ожоги тела.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что от здания уже поднялся высокий столб черного дыма, который виден из разных районов города.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали прокомментировать эту ситуацию позже. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru