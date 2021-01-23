«Возможен перелом»: в Новосибирске женщину так сильно зажало дверями лифта, что пришлось вызвать спасателей

В Новосибирске спасатели помогли женщине, руку которой зажало дверями лифта. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли женщине, руку которой зажало дверями лифта. Сибирячка просто хотела придержать закрывающиеся створки, однако двери не открылись, а наоборот придавили руку женщины.

— Около часа ночи оперативному дежурному МАСС поступила информация о том, что на улице Народная 31-летней женщине зажало руку между внутренней и наружной дверями лифтовой кабины. По указанному адресу выехали спасатели. Выяснилось, что сибирячка с мужем и ребенком выходила из лифта на первом этаже. Мужчина с ребенком успели выйти, после чего двери лифта начали закрываться. Женщина решила остановить закрытие дверей и просунула руку. Вместо того, чтобы открыться, двери придавили руку женщины, сама она оказалась в лифте. Нажатия на кнопки изнутри кабины и снаружи не помогли, — сообщается в официальной группе спасателей МАСС Вконтакте.

До аварийной лифтовой службы сибиряки дозвониться не могли около получаса. Поэтому решили вызвать спасателей. На место происшествия прибыла также бригада скорой помощи. Спасатели осмотрели двери лифта, при этом попытавшись еще раз дозвониться до аварийной службы, чтобы не ломать гидравликой лифтовую дверь. К счастью, на этот в диспетчерской трубку подняли, и двери лифта открыли дистанционно. Медики осмотрели руку женщины: у нее оказался сильный ушиб и опухоль из-за сильного сдавливания дверями, возможен даже перелом. Сибирячку передали врачам.

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