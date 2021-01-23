«Гвардейцы» ждут помощи лицам в состоянии опьянения

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Вступивший в законную силу 1 января 2021 года Федеральный закон от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» дает надежду на то, что в Новосибирске в этом году вновь появятся медвытрезвители. Их возрождением на базе учреждений здравоохранения должны заняться власти регионов, они же установят для «клиентов» тарифы на размещение.

Судя по докладам дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, ежегодно в период с октября до конца апреля одна из самых распространенных причин вызова ГБР на охраняемые объекты - зашедшие погреться пьяные посетители.

21 января в 14.22 бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибыв по сигналу тревоги в парикмахерскую на улице Станиславского, по просьбе администратора вывели на улицу пьяного бомжа, который мешал мастерам работать.

22 января в 0.20 ГБР вызвали тревожной кнопкой в кафе, расположенное на улице Трикотажной, куда зашел и лег спать пьяный мужчина. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР разбудили его и выпроводили на улицу.

Помимо чувства жалости к бездомным у сотрудников охраны каждый раз возникает вопрос: что делать с нарушителем дальше? Выгнать на улицу, где он может замерзнуть и погибнуть, или передать сотрудникам полиции, которым, по сути, тоже некуда его деть, ведь систему вытрезвителей в России упразднили еще в 2011 году.

Новый закон помимо оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, сможет решить еще несколько насущных проблем: снизить число совершаемых этими гражданами правонарушений, противоправных посягательств в отношении них самих, а также случаев гибели людей от переохлаждения на улицах. Пока же непрошеных и зачастую очень агрессивных гостей приходится выгонять в никуда.