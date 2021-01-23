В Новосибирской области от ковида скончались еще 7 человек: самому молодому было 55 лет

Сейчас в реанимации находятся 137 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончались еще 7 человек. Об этом сообщили в областном оперштабе.

— В регионе от коронавируса скончались еще 7 человек. Это мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего в Новосибирской области ковид унес жизни 1 155 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 137 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента. В больницах региона находится 16 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Всего ковидом в регионе заразились 1 766 ребятишек. Взрослых пациентов с установленным диагнозом и подозрением в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 519, в больницах районов области — 908.

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