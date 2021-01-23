В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 137 человек

Всего в регионе было сделано 1 161 410 тестов на коронавирус. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 137 человек. Об этом сообщили в оперштабе. Всего в регионе ковид диагностировали у 31 171 человека.

— В числе заболевших 1766 детей. С выздоравлением уже были выписаны 28 307 человек, 218 из них — за последние сутки, — сообщает областной оперштаб. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 519. В больницы районов области госпитализированы 908 пациентов.

Всего в регионе было сделано 1 161 410 тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей продолжают оставаться 2 664 человека, 90 434 сибиряка сняты с наблюдения.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 550 обращений людей с ОРВИ, госпитализированы были 22 человека.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Соблюдать его необходимо во всех общественных местах, включая транспорт.

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