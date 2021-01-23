Пожар на улице Жуковского в Новосибирске 23 января 2020 удалось потушить. Фото: кадр из видео

Пожар на улице Жуковского в Новосибирске 23 января 2020 удалось потушить. На месте работали пожарные, по их словам, постройки были газифицированы. Все происходящее удалось заснять на видео проезжавшим мимо автомобилистам, позже ролик попал в сеть.

— В Заельцовском районе по адресу Жуковского, 49 загорелись гараж и бани. Они были газифицированы, была угроза соседним постройкам, однако пожарным удалось избежать распространения огня. На место происшествия расчеты прибыли в 10:44, уже в 11:01 было локализовано возгорание. В 11:06 было ликвидировано открытое горение, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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