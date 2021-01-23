Пожар на улице Жуковского в Новосибирске 23 января 2021 года: загорелась баня

Произошедшее засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео

Пожар на улице Жуковского в Новосибирске 23 января 2021 года случился днем. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На улице Жуковского, 47, горят два сарая и бани. Огонь пытаются отбить от расположенного рядом дома, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик. — На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

На кадрах видео, снятого автомобилистами, видно, что возгорание произошло в деревянных постройках, расположенных недалеко от проезжей части. От домов поднимается высокий столб дымы. Тушить огонь уже прибыли пожарные.

В ГУ МЧС по Новосибирской области оперативно этот пожар не прокомментировали. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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