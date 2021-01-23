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Общество

В ЗАГСе рассказали, сколько новосибирцев успели сменить имя в декабре 2020 года

Таких людей оказалось больше сотни
Галина СИМОНОВА
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Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовала данные статистики за декабрь 2020 года.

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовала данные статистики за декабрь 2020 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовала данные статистики за декабрь 2020 года. Оказалось, что в последний месяц прошлого года больше сотни сибиряков успели поменять себе имя.

— За декабрь 2020 года в Новосибирской области сменили имя 163 человека, — сообщается в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. — При этом, за ноябрь того же года эта цифра была на порядок меньше: в последний осенний месяц имя сменили 130 сибиряков.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, о какие самые необычные имена сибиряки дали своим детям за 2019 год. Тогда в списках лидировали имена Аристарха, Ждан и Ратибор для мальчиков и имена Саяна, Женевьева и Апполинария для девочек. А еще, в Новосибирской области есть две девушки по имени Россия.

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