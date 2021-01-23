В ЗАГСе рассказали, сколько новосибирцев успели сменить имя в декабре 2020 года

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовала данные статистики за декабрь 2020 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовала данные статистики за декабрь 2020 года. Оказалось, что в последний месяц прошлого года больше сотни сибиряков успели поменять себе имя.
— За декабрь 2020 года в Новосибирской области сменили имя 163 человека, — сообщается в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. — При этом, за ноябрь того же года эта цифра была на порядок меньше: в последний осенний месяц имя сменили 130 сибиряков.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, о какие самые необычные имена сибиряки дали своим детям за 2019 год. Тогда в списках лидировали имена Аристарха, Ждан и Ратибор для мальчиков и имена Саяна, Женевьева и Апполинария для девочек. А еще, в Новосибирской области есть две девушки по имени Россия.
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