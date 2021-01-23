Погода в Новосибирске на 23 января 2021 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают небольшой снег. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 23 января 2021 года будет пасмурной. Синоптики обещают небольшой снег.

— В Новосибирской области 23 января будет пасмурно. Температура воздуха достигнет -17 градусов днем, и опуститься до -29 градусов ночью. Возможен небольшой снегопад. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 758 миллиметров ртутного столба, — сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирской области будет 23 января будет пасмурно. Температура воздуха составит -19…-23 градуса, ветер будет дуть со скоростью 3-4 градуса. Влажность воздуха составит в среднем 80%.

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