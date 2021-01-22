«Машина залетела под грузовик»: семья с двумя детьми из Новосибирска погибла в ДТП под Уфой

Семья из Новосибирска погибла в аварии на трассе под Уфой. Фото: ГБДД РБ

Семья из Новосибирска погибла в аварии на трассе под Уфой. Их легковой автомобиль, где ехали муж с женой и двое их детей, буквально залетел под грузовик.

— В восьмом часу утра 22 января на 1483 км автодороги М5 Самара-Уфа- Челябинск столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes, — сообщили в ГИБДД по республике Башкортостан. — В аварии погибли четыре человека: находившаяся за рулем 28-летняя женщина, ее 34-летний муж двое их детей — мальчик 7 лет и девочка 9 лет.

В ГИБДД сообщается, что семья была из Самары, однако выяснилось, что они проживали в Новосибирске. Погибшими оказались супруги Салоновы — Владимир и Анастасия, и их дети. Семья ехала домой в Новосибирск из Москвы. Им предстояло пройти большой путь — 2000 километров. Как рассказал журналистам водитель фуры, вероятнее всего, иномарку просто вынесло на встречку — автомобилистка не справилась с управлением. Водитель «Мерседеса» пытался тормозить, но увы, трагедии избежать не удалось.

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