«Люди кинулись тушить его снегом»: в центре Новосибирска загорелся BMW

В Новосибирске в центральном районе загорелась машина. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске в центральном районе загорелась машина. Прохожие начали сбивать пламя снегом. Происходящее засняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— В Центральном районе загорелся BMW. Возгорание произошло в подкапотном отсеке седана, припаркованного около дома по адресу Державина,47, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик. — По словам очевидцев, еще до прибытия пожарных люди сами кинулись сбивать пламя снегом.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал.

— Сообщение о возгорании автомобиля «БМВ» на улице Державина поступило в 19:13. В 19:20 пожарные уже прибыли на место. Ликвидировать горение удалось за две минуты. Хозяин авто находился на месте произошедшего. В результате случившегося никто не пострадал, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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