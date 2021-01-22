Пробки в Новосибирске 22 января 2021 года: на Восходе не проехать

Загруженность городских дорог оценивается сейчас в 9 баллов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 22 января 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог оценивается сейчас в 9 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как: Фабричная, Восход, Большевистская, Кирова, Ипподромская, Военная, Никитина, Кошурникова, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Нарымская, Гоголя, Дуси Ковальчук, Залесского и Богдана Хмельницкого.

Пробки в Новосибирске 22 января 2021 года затронули оба берега. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Ватутина, Вертковская, Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Хилокская, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Мира и Петухова.

Движение затруднено также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому мосту проехать можно спокойно.

Согласно данным сервиса, на некоторых участках, где движение сейчас затруднено, произошли ДТП. К примеру, сразу несколько ДТП произошли в районе площади инженера Будагова и на улице Большевистской.

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