Под Новосибирском «Субару» выехала на встречку и влетела в КамАз: погиб водитель иномарки

В Болотинском районе столкнулись иномарка и КамАЗ. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. В Болотинском районе столкнулись иномарка и КамАЗ: погиб водитель легковой машины.

— Около часа дня в Болотинском районе на 134 километре автодороги автодороги Р-255 «Сибирь» 65-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» , ехавший со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, решил обогнать три машины, в результате чего столкнулся с ехавшим ему навстречу КамАзом, — пояснил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В аварии погиб водитель иномарки. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В результате аварии погиб водитель иномарки. 19-летний водитель КамАза получил травму головы. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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