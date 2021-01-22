Погода в Новосибирске на 23 февраля 2021 года: отступят ли морозы к концу зимы

Днем температура воздуха составит -14 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 23 февраля 2021 года обещает быть морозной. Такую информацию у себя разместил сервис «Яндекс.Погода».

- Температура воздуха днем составит – 14 градусов, а ночью опустится до -16 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду, - сообщает портал.

Прогноз сайта «GISMETEO» куда оптимистичнее: с 17 февраля начнется потепление, так что, скоррее всего, и День защитника Отечества выдастся теплым и ясным.

А если вы еще не решили, как его провести, то вам поможет наша самая полная праздничная афиша, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск.

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