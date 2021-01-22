В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за мороза -40 градусов

В Новосибирск вернутся 40-градусные морозы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске объявили экстренное предупреждение. Синоптики обещают с 24 по 26 января аномальные морозы: столбик термометра опустится ниже 40 градусов. В МЧС просят сибиряков быть осторожнее — в такую погоду велик риск обморожения.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, из-за нарушения работы транспорта, коммунальных служб, роста количества пожаров и случаев обморожения людей, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пока не спадут аномальные морозы, в Новосибирске усилят контроль за работой котельных и их энергообеспечением, чтобы если случится авария, не допустить размораживания сетей теплоснабжения.
Спасатели рекомендуют сибирякам по возможности отказаться от дальних поездок на автомобиле. Обо всех происшествиях люди могут сообщить о телефону «112».
По прогнозу синоптиков, лютые морозы сменит весеннее тепло. Столбик термометра повысится до -2 градусов.
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