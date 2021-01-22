Новосибирский врач-рентгенолог рассказал об опасном влиянии коронавируса на головной мозг

Александр Чернов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Все привыкли, что ковид поражает дыхательную систему человека. Но на самом деле он влияет и на головной мозг, провоцируя крайне тяжелые последствия.

О потере обоняния и влияния коронавируса на мозг рассказал главный врач медицинского центра магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер», врач-рентгенолог Александр Чернов в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда».

- Чаще всего пациенты жалуются на потерю обоняния, ведь коронавирус поражает носоглотку, слизистые. Он распространяется напрямую в обонятельные нервы, повреждая их, вызывая атрофию. Вирус добирается и до мозга, где поражает обонятельные центры. Именно поэтому пациент испытывает полную или частичную потерю обоняния, - рассказал «КП» - Новосибирск» Александр Чернов.

Другие последствия влияния коронавируса на головной мозг - возможен инсульт, крупные и мелкие кровоизлияния. Ковид нарушает нормальное свертывание крови, повреждает сосудистую стенку, провоцирует тромбозы. Воспалительные процессы на фоне коронавируса могут привести к развитию энцефалитов и менингитов.

- Повреждающее воздействие вируса видно на МРТ (магнитно-резонансная томография), которая сейчас является золотым стандартом диагностики головного мозга. Это исследование показывает степень и глубину повреждений, наличие или отсутствие воспалительных процессов. Нередко пациенты переносят болезнь на ногах. И о том, что у них был инсульт, узнают только на МРТ. Магнитно-резонансная томография позволяет визуально оценить состояние мозга, вплоть до мелких подробностей. Видны и крупные, и мелкие кровоизлияния, видна атрофия обонятельного нерва. Если воспалительный процесс еще не закончился, это тоже видно на МРТ. Есть возможность отследить процессы, которые явно себя не проявляют, но при отсутствии лечения могут перетекать в тяжелые формы, - говорит Александр Чернов, главврач медицинского центра «МРТ Лидер».

Поэтому специалисты советуют, если вы переболели коронавирусом, но чувствуете себя плохо, у вас длительные головные боли, обязательно обращайтесь за помощью к врачу и не забудьте пройти диагностику

Медицинский центр «МРТ Лидер»

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