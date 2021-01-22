Новосибирск станет новогодней столицей России

Новосибирск ждет настоящая новогодняя сказка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хорошая новость для новосибирцев: через два года наш город ждет настоящая новогодняя сказка. Министерство культуры Российской Федерации поддержало инициативу губернатора Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022-2023 годах звание «Новогодняя столица России».

Почему это важно? Присвоение такого новогоднего статуса позволит привлечь дополнительное внимание к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который столица Сибири примет в 2023 году. позволит привлечь к нашему региону больше внимания на федеральном уровне.

- Это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь – для новосибирцев. Так как, по календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы, мы предложили сделать Новосибирск в 2023 году новогодней столицей России. Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача – подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе – как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим, - подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области поручил министерству культуры Новосибирской области совместно с мэрией г. Новосибирска разработать подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня – проведению в Новосибирске празднований в статусе Новогодней столицы России.