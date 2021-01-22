В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самому старшему было 84 года

За сутки коронавирус унес 9 жизней в Новосибирске. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 22 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 62 года, 66 лет, 68 лет, 84 года, женщины в возрасте 55 лет, 67 лет, 70 лет,81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 148 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находится 129 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 24 пациента.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 140 человек, выздоровели 211 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 31034 человек, в том числе у 1757 детей, выздоровели 28089 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru