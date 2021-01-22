Мэр Новосибирска пообещал найти вандалов, разрушивших снежные скульптуры в Первомайском сквере

Вандалы испортили снежные скульптуры в Первомайском сквере в Новосибирске. Фото: Мария Аристархова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, что полицейские ищут вандалов, разрушивших снежные скульптуры в Первомайском сквере. Сейчас сотрудники изучают видео с камер уличного наблюдения.

— Фестиваль снежных скульптур мы проводили 21 раз. За это время вандалы впервые разрушили их. Повреждены почти все фигуры, восстановлению они не подлежат, ведь эта работа — произведение искусства. Те, кто успел посмотреть, согласятся со мной. Принято решение полностью снести скульптуры. Идет расследование, виновники разыскиваются, в полиции пообещали, что их точно найдут. На мой взгляд, это принципиально важно, речь идет не о том, как их накажут, этих людей должны все знать, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, снежные скульптуры в Первомайском сквере вандалы разрушили в ночь с 17 на 18 января. Администрация Центрального округа обратилась в полицию, чтобы разобраться с этим инцидентом.

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