«Я виноват и переживаю»: в Новосибирске охранник ищет кондуктора автобуса, перед которой хочет извиниться

Новосибирец ищет кондуктора автобуса, чтобы извиниться. Фото: Алексей Кривда

Новосибирец Алексей Кривда разыскивает в соцсети кондуктора автобуса №227. Мужчина хочет извиниться перед девушкой за грубость. Новосибирец отказался надевать защитную маску и грубо отреагировал на замечание.

— Это произошло около 6 утра 22 января. Я ехал с «Путепровода города Обь» до остановки «Скания». Кондуктор попросила надеть маску, я ответил, что не одену. Она сказала, что ее могут оштрафовать, я говорю, что никто тебя не накажет. Она промолчала. Я некрасиво поступил, у меня было плохое настроение. Виноват, теперь переживаю и хочу извиниться лично, — рассказал КП-Новосибирск.

Про себя Алексей рассказал, что работает охранником в одном из супермаркетов города. В свое время проходил военную службу в Дагестане, бывал в командировках в Чечне.

— Кондуктор — молодая девушка с черными волосами. Она была одета в синюю куртку, светлые джинсы и белые ботинки. Я сидел на переднем сиденье напротив нее. Если ты узнала меня, дай знать. Срочно нужно извиниться, — обратился к сибирячке Алексей.

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