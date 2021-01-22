Новосибирские следователи выясняют, кто виноват в том, что 11-летний мальчик скатился с горки в Обь и пострадал

Следователи устанавливают обстоятельства того, как пострадал мальчик, катавшийся на горке.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске следователи выясняют обстоятельства, кто виноват в том, что 11-летний мальчик скатился с горки в Обь. Это произошло 20 января в районе Речного вокзала.
Ребенок получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в больницу. Там подростку прооперировали бедро и зашили раны на лице.
— По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В полицию сообщение о том, что мальчик пострадал после катания на горке, поступило из больницы, куда его госпитализировали.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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