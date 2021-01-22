«Вам не стыдно? Мужики!»: «Сибирь» проиграла хоккеистам из Сочи, не забив ни одной шайбы

ХК «Сибирь» проиграла хоккеистам из «Сочи». Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграла ХК «Сочи». Встреча хоккеистов прошла на ледовой арене гостей. Счет игры — 0:3.

Он был открыт на 17-й минуте встречи. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в последние 20 минут игры сочинцы забросили две шайбы в ворота новосибирцев. На воротах команды «Сочи» был Алексей Красиков. Ранее он выступал за «Сибирь».

Болельщиков «Сибири» расстроило поражение команды. Это четвертый проигрыш «Сибири» в последних пяти матчах.

— Вам не стыдно? Мужики! — пишут новосибирцы.

— Печально. Но будем верить, что команда мобилизуется и еще порадует.

— Хорошо, что я уснул.

Следующая игра «Сибири» состоится 26 января в Новосибирске. Хоккеисты встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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