Во дворе новосибирской многоэтажки иномарка сбила маму и ее 6-летнюю дочку

В Кировском районе Новосибирска автомобилист сбил маму и ее дочь. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска 28-летний водитель на машине «Acura» сбил мама с ее 6-летней дочкой. ДТП произошло в межквартальном проезде у дома 57/2 улицы Сибиряков-Гвардейцев вечером 21 января. Пострадавших врачи госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— На месте работал экипаж ДПС, уточняются все обстоятельства происшествия. Характер травм пешеходов уточняется, прокомментировали аварию в ведомстве.

Полицейские напомнили, что пешеходы во дворах могут ходить как по тротуарам, так и проезжей части. Водителям необходимо быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Во дворах разрешается ехать не больше 20 километров в час.

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