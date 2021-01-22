Погода в Новосибирске на 22 января 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 22 января 2021: в городе выпадет снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается небольшой снег, температура воздуха составит от -13 до -15 градусов, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Днем ожидается температура -12 — -14 градусов. Будет облачно с прояснениями. На дорогах — гололед. По области температура воздуха местами составит -21 градусов, а также местами туман и изморозь, порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -13 градусов, днем — -13 градусов, а вечером столбик термометра опустится до -21 градуса.

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