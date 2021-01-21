Новосибирец Шамиль Ожаев завоевал серебряную медаль на чемпионате России по греко-римской борьбе

Шамиль Ожаев завоевал серебряную медаль. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ.

21 января в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. В заключительный день национального первенства новосибирец Шамиль Ожаев (клуб «Сибирь») уступил в финале красноярцу Адлану Акиеву и занял второе место в весовой категории до 82 килограммов.

Напомним, что обладателями наград чемпионата страны ещё двое наших атлетов из клуба «Первомаец». Виктор Ведерников выиграл "золото" в весовой категориидо 55 килограммов, Станислав Зайцев - "серебро" в весовой категории до 72 килограммов.