«Это стало душевной травмой»: после отмены спектакля «Танго морген, танго пли» в театре «Глобус» разгорелся скандал

В самом театре официально заявили, что спектакль из репертуара никто не убирал. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске в театре «Глобус» отменили показ спектакля «Танго морген, танго пли» в январе и феврале 2021 года. Режиссер постановки Анастасия Патлай решила, что причиной тому — цензура. Об этом она написала в своем посте в Фейсбуке.

— Показы спектакля «Танго морген, танго пли», который мы с соратниками и прекрасными актрисами новосибирского театра «Глобус» выпустили после года большой и счастливой работы в сентябре 2020-го года были отменены 15 января и 4 февраля 2021 года. Это вопиющий факт цензуры спектакля, посвященного памяти города о годах войны. Кроме того, что это стало моей личной душевной травмой, я ответственна также перед его создателями и актрисами театра «Глобус», — написала Анастасия Патлай в своем посте.

Однако в самом театре официально заявили, что спектакль из репертуара никто не убирал. Его показ просто перенесли на другие даты из-за низкого спроса на билеты.

— Мы с глубочайшим трепетом относимся к памяти родного города, к семейной памяти людей. Мы отлично понимаем, насколько такой спектакль необходим сегодня, ведь именно в годы войны шло становление культуры Новосибирска, — пояснили в театре «Глобус». — Безусловно, в период пандемии и всех ограничений, связанных с ней, театр столкнулся с тем, что возникают сложные моменты с продажами билетов. Это временные трудности, которые мы обязательно преодолеем. Но пока театр оставляет за собой право замены спектаклей в связи со зрительским спросом.

В театре отметили также, что прощаться со спектаклем не планируют, несмотря на имеющиеся разные мнения о нем. Следующие показы «Танго морген, танго пли» состоятся 2 апреля и 4 мая.

Прокомментировали ситуацию и в областном минкульте. Там также отметили, что спектакль был перенесен в связи с низким уровнем продажи билетов:

— Руководство учреждения культуры (театра) вправе самостоятельно вносить изменения в театральную афишу. Спектакль «Танго морген, танго пли» был заменен по причине низкого уровня продаж билетов. Его показы запланированы на более поздний срок. Правительство Новосибирской области и министерство культуры региона не имеет отношения к принятию решений о снятии или замене спектаклей, — пояснили в минкульте.

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