Новосибирец Станислав Зайцев стал серебряным призёром чемпионата России по греко-римской борьбе

Станислав Зайцев стал серебряным призёром чемпионата России. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ.

В третий день чемпионата России по греко-римской борьбе, который в эти дни проходит в Ростове-на-Дону, копилка сборной Новосибирской области пополнилась ещё одной наградой. Серебряным призёром состязаний стал представитель клуба «Первомаец» Станислав Зайцев.

Наш земляк собрано провёл финал с чемпионом мира 2014 года Чингизом Лабазановым, итоговый счёт финального поединка 4:3 в пользу борца из Санкт-Петербурга.

А в весе до 82 килограммов представитель клуба «Сибирь», чемпион России-2020 Шаимль Ожаев завоевал право бороться за «золото». В полуфинале Ожаев взял верх над чемпионом мира Рамазаном Абачараевым из команды хозяев.