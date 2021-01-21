Владельца гаражного комплекса в Новосибирске, где на пожаре погибли 4 человека, посадили под домашний арест

Сейчас следователям уже удалось установить личности трех погибших людей. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске владельцу гаражного комплекса, где на пожаре погибли 4 человека, предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Сейчас следователям уже удалось установить личности трех погибших людей.

— В отношении 39-летнего новосибирца, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение — надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе — за определенную плату для проживания людям. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. 18 января 2021 года произошло возгорание надстройки, в результате погибло четыре человека, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи уже установили личности трех погибших на пожаре людей. Владельцу гаражного комплекса предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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