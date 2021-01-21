Погода в Новосибирске на февраль 2021 года: когда уйдут морозы

Начало февраля будет морозным. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на февраль 2021 в Новосибирске обещает быть морозной. Такой предварительный прогноз дает сайт «Яндекс.Погода».

— 1 февраля температура воздуха днем будет -14 градусов, возможен южный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -17 градусов, — сообщает сайт.

По информации портала «GISMETEO», в феврале сибиряков ждет только один солнечный день. Остальное время небо будет затянуто облаками. В среднем температура воздуха будет составлять от -11 градусов до -17 днем, а ночью будет холодать до -20 градусов.

— Но уже к концу месяца ожидается потепление, — обещает портал.

Напомним, что в январе снова будут аномальные морозы до -37 градусов. Об этом сообщили новосибирские синоптики.

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