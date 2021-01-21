Новосибирец ушел выбросить мусор и пропал: особая примета — сильно машет руками

Сейчас сибиряка ищут волонтеры и полиция. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего Ивана Подкорытова. По словам поисковиков, мужчина имеет определенные ментальные особенности развития — последние два месяца он никуда не выходил из дома без родных, однако сегодня, 21 января, он попросил отпустить его вынести мусор на площадку перед домом. Родственники наблюдали за сибиряком в окно, однако вместо того, чтобы потом отправиться домой, мужчина пошел совершенно в другую сторону. Догнать его родные не успели. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, темно-пепельные волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-серую куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, черные ботинки и синюю шапку. При ходьбе он может сильно размахивать руками.

Поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Сейчас волонтеры уже сбор на поиск сибиряка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Иван или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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