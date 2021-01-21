Возможны зуд и лихорадка: на жителях Новосибирска испытывают китайскую вакцину от коронавируса

Испытания проходят под контролем врачей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирск оказался в числе городов, где проходят испытания иностранной вакцины от коронавируса. В Китае исследования с добровольцами уже прошли, теперь идут международные испытания.

Препарат называется – Ad5-nCoV. Он позволяет получить полноценную вакцину после одной прививки, тогда как многие вакцины подразумевают два визита к врачу.

Добровольцам не платят за участие в исследовании, но и терять время на пребывание в стационаре им не придется. Добровольцы автоматически получают страховку. На протяжение всей фазы исследования, то есть около года, им не будут сообщать, получили они действующий препарат, либо стали обладателем плацебо.

Добровольцев предупреждают о возможных нежелательных явлениях: лихорадке, головной и мышечных болях, зуде в месте укола, потере аппетита. Впрочем, по данным медиков, руководящих исследованием, такие симптомы наблюдаются у небольшой части испытуемых.

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