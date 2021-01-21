Мэр Анатолий Локоть назвал возможные причины пожара в гаражном комплексе в Новосибирске, где погибли 4 человека

Анатолий Локоть прокомментировал пожар, произошедший в гаражном комплексе в Новосибирске. Фото: Фото: ГУ МЧС по НСО

Мэр города Анатолий Локоть прокомментировал пожар, произошедший в гаражном комплексе в Новосибирске 18 января. Напомним, там загорелась надстройка над одним из боксов, где жили люди. В результате ЧП погибли 4 человека.

— Это действительно очень серьезная ситуация, которая выявила системную проблему нашего города. Проблема эта заключается в том, что на полученных земельных участках люди возводят незаконные строения — таких примеров у нас очень много. И, как правило, к таким строениям также нелегально подключают электричество, тепло и иные коммуникации. И именно это обычно приводит к таким трагическим случаям, — пояснил Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 21 января. — Конечно, в причинах данного пожара разберется следствие. Однако уже сейчас можно предположить, что возгорание случилось из-за незаконного использования каких-либо электрических приборов для обогрева или неисправной проводки. Мы планируем провести проверку по данному факту, я уже отдал такое распоряжение администрации Дзержинского района. По ее результатам уже будем принимать какие-то меры в отношении владельца постройки.

Градоначальник также отметил, что мэрия планирует провести мониторинг подобных нелегальных строений по всему Новосибирску, чтобы начать разбираться в этой ситуации.

Напомним, 39-летний владелец загоревшегося гаражного комплекса уже был задержан. Сейчас в отношении него решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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