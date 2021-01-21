«Хотели увезти домой на санках»: под Новосибирском супруги пытались украсть полтонны угля

Супруги из Барабинска попытались украсть полтонны угля из грузового поезда, чтобы отапливать свой дом. Фото: Кадр из видео

Гражданские супруги из Барабинска попытались украсть полтонны угля из грузового поезда, чтобы отапливать свой дом. Их удалось задержать с поличным. Сейчас в отношении 29-летнего мужчины и 44-летней женщины возбуждено уголовное дело за кражу.

— Мужчина имеет восемь судимостей и в ноябре прошлого года в очередной раз освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Свой план супруги придумали, когда вместе выпивали — они решили украсть уголь, чтобы обогревать свой частный дом, — рассказали в УТ МВД по СФО. — На станции Барабинск они нашли в составе стоящего грузового поезда полувагон, груженный каменным углем, забрались на него и сбросили на землю чуть больше полутонны угля. Они планировали собрать его в мешки, постепенно перевезти домой на санках, но были задержаны с поличным.

За совершение кражи группой лиц по предварительному сговору им грозит лишение свободы до 5 лет.

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