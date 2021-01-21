Новосибирская область готовится к проведению Года науки и технологий

Новосибирск готовится провести Год науки и технологий. Фото: пресс-служба правительства НСО Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании президиума оргкомитета, где обсудили проведение в России Года науки и технологий. Совещание состоялось 20 января в Москве.

Глава Новосибирской области Андрей Травников отвечает в президиуме за формирование блока научно-технологического развития от регионов.

Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

— Этот год должен объединить всех и стать переломным для российской науки. Масштабные исследовательские, инфраструктурные проекты должны быть направлены на преодоление современных вызовов и подтвердить статус России, как равноправного партнера в ряду стран — лидеров научно-технологического развития», — отметил вице-премьер.

По мнению помощника президента РФ Андрея Фурсенко, этот год должен кардинально изменить общественное сознание, касательно роли науки во всех сферах жизни.

В 2021 году планируется провести мероприятия, направленные на популяризацию достижений российских ученых в нашей стране и за ее пределами. Отдельный блок посвящен поддержке и развитию научных инициатив молодых ученых. По каждому из направлений будет создана рабочая группа.

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля — День российской науки.

Отметим, что в настоящее время по поручению губернатора Новосибирской области министерство науки и инновационной политики региона проводит формирование плана мероприятий Года науки и технологий в Новосибирской области — он будет включать ряд направлений, связанных с реализацией перспективных проектов, научных разработок, внедрения новых технологий и инноваций, развитие кадрового потенциала науки.

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