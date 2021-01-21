В Новосибирске от коронавируса умерли десять человек за сутки: болезнь унесла жизнь 47-летней женщины

В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 10 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 21 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 58 лет, 64 года, 74 года, 81 год и женщины в возрасте 47 лет, 54 года, 59 лет, 62 года, 67 лет, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 139 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находится 127 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 28 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 147 человек, выздоровели 228 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 30894 человек, в том числе у 1 751 ребенок, выздоровели 27878 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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