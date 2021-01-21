В Новосибирске дочь охранника, застреленного посетителем в караоке «Ухо и медведь» , подала в суд на убийцу

Дочь убитого в баре охранника требует возместить ущерб через суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районном суде рассмотрят иск дочери охранника, застреленного в караоке «Ухо и медведь». Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 марта в 2018 году. 42-летний новосибирец, работавший в караоке начальником охраны, попросил одного из клиентов снять верхнюю одежду. Но посетитель отказался выполнить его просьбу, завязался конфликт, в ходе которого клиент выстрелил новосибирцу в висок. Сотрудник службы безопасности погиб. Железнодорожный районный суд города приговорил его убийцу к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

— В заявлении дочь погибшего просит возместить ущерб по потере кормильца: во-первых, единовременно выплатить ей задолженность по зарплате отца с момента его гибели, 23 марта 2018 года, до вынесения приговора, кроме того, каждый месяц выплачивать ей половину среднего заработка папы, пока ей не исполнится 23 года. А также возместить моральный ущерб в размере миллиона рублей, — рассказали в Октябрьском районном суде.

Предварительное судебное заседание состоится 26 января.

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