Под Новосибирском наказали двух полицейских, выпустивших на дорогу «КамАЗ» со сломанными тормозами

Под Новосибирском наказали дву полицейских. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский районный суд признал виновными двух полицейских, превысивших должностные полномочия.

— В суде установлено, что 22 июня 2018 года начальнику межрайонного отдела технадзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД по Новосибирской области стало известно, что инспектор ДПС в селе Марусино остановил «КамАЗ». У грузовика выявили неполадку в тормозной системе. Руководитель сказал сотруднику не составлять административный протокол, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Кроме того, в конце августа 2018 года в Коченево этот же инспектор ДПС отпустил водителя иномарки, у которого с собой не было водительского удостоверения.

Суд приговорил руководителя к штрафу в размере 70 тысяч рублей, а инспектора ДПС к штрафу в размере 80 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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