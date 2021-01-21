Под Новосибирском наказали двух полицейских, выпустивших на дорогу «КамАЗ» со сломанными тормозами

Под Новосибирском наказали дву полицейских.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирский районный суд признал виновными двух полицейских, превысивших должностные полномочия.
— В суде установлено, что 22 июня 2018 года начальнику межрайонного отдела технадзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД по Новосибирской области стало известно, что инспектор ДПС в селе Марусино остановил «КамАЗ». У грузовика выявили неполадку в тормозной системе. Руководитель сказал сотруднику не составлять административный протокол, — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Кроме того, в конце августа 2018 года в Коченево этот же инспектор ДПС отпустил водителя иномарки, у которого с собой не было водительского удостоверения.
Суд приговорил руководителя к штрафу в размере 70 тысяч рублей, а инспектора ДПС к штрафу в размере 80 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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